Dopo il turno di squalifica, il Palermo ritrova il suo capocannoniere Lorenzo Lucca autore, fin qui, di 10 gol in venticinque presenze.

L’attaccante rosanero, dopo un inizio di stagione difficile, ha guadagnato spazio fino a togliere il posto ad Andrea Saraniti, partito con i galloni di titolare e fermo a 4 gol.





Lucca, dopo aver saltato la sfida in casa della Paganese, si prepara a tornare in gruppo e scendere in campo per la trasferta di Monopoli, gara che potrebbe anche cominciare da titolare.

Per il classe 2000 l’obiettivo è quello di tornare al gol, cosa che manca da un mese, cioè da quando siglò una doppietta a Torre del Greco contro la Turris, giornata che coincise anche con le prime gioie lontano dal “Barbera” con la maglia rosanero. Da quella sfida l’attaccante ha disputato quattro gare, tutte da titolare e per intero, ma in nessuna di queste è riuscito ad iscriversi nel tabellino dei marcatori. Un digiuno più lungo Lucca, da quando indossa la maglia rosanero, l’ha avuto ad inizio campionato, ma in quel caso non era ancora riuscito a trovare nessun gol. Invece, da quando si è sbloccato è rimasto a secco, al massimo, per due giornate in particolare ad inizio 20201, per le sfide contro Cavese e Virtus Francavilla, che precedettero la marcatura siglata al Teramo per il definitivo 1-1.

Per uno che, come lui, ha partecipato a più del 30% delle marcature della squadra di viale del Fante è tempo di tornare al gol, che serviranno per aiutare la squadra a rimanere agganciata al treno playoff. Anche perché, quasi sempre le marcature dell’ex Torino hanno portato punti alla causa e nella giornata della sfida alla Turris è anche risultato decisivo per la vittoria.