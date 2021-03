E’ la serata per entrare nella storia per l’Atalanta che dovesse vincere all’Alfredo Di Stefano contro il Real Madrid, centrerebbe la grande qualificazione ai quarti di finale di Champions League, come la scorsa stagione quando eliminò il Valencia.

Queste le formazioni ufficiali:





Real Madrid (3-5-2)

Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vazquez, Modric, Valverde, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema. All. Zidane.

Atalanta (3-4-2-1)

Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini.