Furto in una discoteca a Palermo, si tratta del Dorian, ex Tasmira, situato a Borgo Vecchio.

Secondo quanto riporta “La Sicilia” in pochi minuti i ladri hanno portato via subwoofer, proiettori, tv, impianti audio. Sono entrati anche in cucina prelevando stoviglie e coltelli, creando danni per 13mila euro Sul posto sono arrivati gli agenti di PoliziaĀ che stanno cercando di risalire agli autori.