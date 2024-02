Palermo-Como, cinquina al Barbera e terza di fila. Doppia missione per Brunori e soci

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Como e i rosanero alla ricerca della quinta vittoria di fila al Barbera.

Fare cinquina al Barbera, soprattutto se contro un avversario di prestigio come il Como, darebbe ulteriore peso alla candidatura del Palermo ai vertici della Serie B: sebbene un filotto del genere sia stato tutt’altro che infrequente negli ultimi vent’anni, i rosa hanno ancora più interesse a centrarlo sia per agganciare in classifica i lariani sia per assecondare la bolgia che si preannuncia in viale del Fante. Almeno 28.254 i presenti, 4 mila in più rispetto a giovedì: altri 900 biglietti e verrà superato il record stagionale stabilito contro lo Spezia il 23 ottobre (29.117), ma l’obiettivo è superare quota 30 mila e perché no, eventualmente anche i 32 mila visti a maggio 2023 contro il Brescia, dato più alto della gestione Corini. Visti i ritmi della vendita, che chiuderà a ridosso del calcio d’inizio (16.15), ci sono buone possibilità che ciò avvenga.

Il Palermo proverà ad allungare la striscia di vittorie casalinghe di fila a cinque, impresa già riuscita in otto occasioni negli ultimi vent’anni: la più recente si è verificata in D nel 2020 prima dello stop per Covid, con i successi contro Marsala (3-1), Roccella (1-0), Fc Messina (2-0), Biancavilla (2-0) e Nola (4-0) a suggellare la promozione decretata dalla sospensione del campionato. Pochi mesi prima i rosa si erano ripetuti nella stessa categoria nelle gare d’esordio, spazzando via San Tommaso (3-2), Marina di Ragusa (3-1), Cittanovese (4-1), Licata (2-1) e Corigliano (6-0). Per ritrovare un filotto così importante nel calcio professionistico bisogna tornare all’avvio della stagione 2011/12, che vide il Palermo fare un sol boccone di Inter (4-3), Cagliari (2-1), Siena (2-0), Lecce (2-0) e Bologna (3-1), trovando poi il sesto successo con la Fiorentina (2-0): in quegli anni i tifosi rosanero avevano ormai fatto l’abitudine a strisce vincenti del genere in Serie A, perché prima di questa ne avevano inanellate altre quattro tra 2008 e 2011.

In B cinque successi consecutivi al Barbera mancano dal 2003/04, annata chiusa con la promozione: a cadere in viale del Fante Torino (2-1), Como (2-1), Venezia (4-0), Ascoli (1-0) e Catania (5-0). Inevitabile la sensazione di dejà vu tra la gara di domani con i lariani e quella di vent’anni fa, decisa da un rigore di Corini negli ultimi minuti ma con un avversario che lottava non per la promozione bensì per la salvezza (che non arrivò).