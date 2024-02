Palermo, la Primavera cerca il colpaccio con il Benevento

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo.

La Primavera del Palermo vola a Benevento per affrontare la seconda in classifica. Un match complicato per i ragazzi del tecnico Di Benedetto che oggi, alle 14.30 al centro sportivo Avellola, affronteranno una squadra che durante tutto il campionato ha raccolto solo due sconfitte a differenza dei rosa che, invece, non riescono più a vincere e che sono reduci da due pareggi consecutivi, contro il Bari e lo Spezia.

In sostanza si tratta di una gara complessa per i palermitani che dovranno fare di tutto per provare ad arginare la compagine campana cercando di bloccare sul nascere le loro iniziative e provando a sfruttare tutte le possibili occasioni da gol. In passato Palermo e Benevento si sono incontrati ben cinque volte, con i rosa che hanno vinto tre match – il primo nella stagione 2005/2006 – contro i due dai giallorossi.