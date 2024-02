Di Mariano in vantaggio su Insigne. Le probabili formazioni di Palermo-Como

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Corini in Palermo-Como e Di Mariano in vantaggio su Insigne.

Dopo mesi di dubbi e di girandole a centrocampo oggi tutti sappiamo che Palermo scenderà in campo. Con quali interpreti e con quale sistema di gioco affronterà il Como. Mancheranno Lucioni, Graves e non ci sarà nemmeno Lund per un problema muscolare; giocherà a sinistra Aurelio, a cui toccherà proprio la marcatura di Strefezza, micidiale nel dribbling stretto. Un rientro da brividi, le sorti della partita sono legate anche al rendimento del difensore romano.

Rispetto alla gara contro la Feralpisalò rientrerà Gomes, la cui assenza è stata avvertita a Piacenza. E poi l’unico vero dubbio, che Corini si porterà dietro per tutta la stagione: giocherà Di Mariano o Insigne? I due esterni finora si sono alternati, in casa Corini ha preferito spesso l’ex del Frosinone ma abbiamo la sensazione che nelle ultime gare il palermitano abbia recuperato posizioni puntando sulla grinta e sulla migliore capacità di pressare. La partita resta aperta con la fondata certezza che l’alternanza tra i due esterni sarà quasi… automatica.