Palermo-Como, brutti infortuni per Baselli e Kone: previsto lungo stop per entrambi

Brutte notizie per il Como che perde Kone e Baselli per un lungo periodo dopo che i due sono usciti dal campo del Barbera in barella.

Come riporta “La Provincia di Como” il primo, operato di recente per un problema al ginocchio, ha avuto una ricaduta nel corso della sfida contro il Palermo.

Per il secondo, invece, si ipotizza un possibile intervento chirurgico a seguito di un infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il campo al 19′ nella gara sempre contro i rosanero. Il Como si ritrova dunque col centrocampo dimezzato e che potrebbe muoversi nel mercato degli svincolati per puntellare il reparto.