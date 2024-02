Ex rosa, Ciaramitaro: «Como-Palermo? Il gol di Brunori ha demotivato i lariani»

L’ex rosanero Maurizio Ciaramitaro ha parlato ai microfoni di “ParmaLive.com” esprimendosi in merito al campionato di B sul Parma e sulla gara vinta dal Palermo contro il Como.

«Il Parma sta facendo un percorso importante. Da inizio campionato la squadra crociata è partita bene: non si arrende mai e dimostra di voler vincere le partite. Nella gara contro il Pisa ha subito la rete del pareggio al 92′, ma subito ha reagito perché voleva ottenere la vittoria. Possiamo dire che il Parma ha il titolo in mano, per me può solo farsi male da solo, ma non penso ciò avvenga. Quella ducale è una squadra attrezzata con ottimi giocatori e ottimi ricambi. La squadra di Pecchia ha voglia di vincere questo campionato, lo dimostra questo successo sul Pisa. Como? Ho visto la partita tra Palermo e Como: nel primo tempo la squadra lariana mi ha fatto una buona impressione. La compagine lombarda ha subito gol alla prima azione del Palermo, poi si è sbilanciata e si è demotivata. Credo che il confronto tra Como e Parma sarà molto bello: sicuramente se la squadra ducale dovesse vincere anche al Sinigaglia, ipotecherebbe una gran bella fetta di campionato».