Cremonese-Palermo: assalto dei tifosi rosanero ai biglietti. La mossa della società grigiorossa

Sono andati sold-out in un’ora i 2.436 biglietti messi a disposizione dei tifosi rosanero per la gara contro la Cremonese. Il club lombardo, vista la forte richiesta, corre ai ripari per i suoi sostenitori.

Come riportato da “La Provincia”, i tifosi del Palermo hanno praticamente bruciato tutti i biglietti della curva Nord e se la curva Favalli sarà esaurita, c’è corsa al biglietto anche nei Distinti. Per questo la società ha messo in vendita i biglietti presso i botteghini dello stadio prima che sui circuiti online, cercando di evitare che anche questo settore possa diventare preda dei sostenitori siciliani che spesso avvenuto lo scorso anno in serie A con le tifoserie più numerose. La gara ovviamente non è sottoposta a limitazioni di nessun genere per le tifoserie.