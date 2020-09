Il Palermo ha messo a segno davvero un gran colpo di mercato, infatti i rosanero hanno puntellato la difesa con l’acquisto di Michele Somma, difensore proveniente dal Deportivo La Coruña. Il duo formato da Castagnini e Sagramola ha completato il reparto difensivo che per la Lega Pro è un vero e proprio lusso, infatti il Palermo ha a disposizione: Lancini, Crivello, Accardi, Doda, Corrado, Marconi, Peretti, Marong e infine il nuovo acquisto Somma. Andiamo a conoscere meglio il neo rosanero.

Michele Somma nasce a Salerno il 16 marzo del 1995, è un figlio d’arte, visto che suo padre Mario Somma è un ex calciatore e un noto allenatore, attualmente al Potenza. Quindi Michele sfiderà presto suo padre nella seconda giornata di campionato. Somma calcisticamente muove i suoi primi passi nelle giovanili della Juventus, per poi completare tutta la trafila giovanile con la Roma, fino ad esordire con i giallorossi in Serie A. Nella stagione 2014/2015 passa in prestito all’Empoli, anche qua otterrà una sola presenza in stagione. Nel 2015 passa in prestito al Brescia in Serie B, qui resterà per 3 stagioni, dove riesce a mettersi in mostra conquistando 60 presenze e realizzando un gol. Nel 2018 viene acquistato dal Bari, dove resta per pochissimi giorni visto il fallimento della società biancorossa, il difensore quindi rimane svincolato. Il 22 agosto del 2018 firma con il Deportivo La Coruña, club della seconda divisione spagnola, con i galiziani ottiene 24 presenze e riesce a realizzare due gol. Il difensore ha giocato anche con l’Under 21 di Gigi Di Biagio, disputando due match contro Ungheria e Inghilterra

Il ruolo di Somma è quello di difensore centrale, ma all’occorrenza può giocare anche terzino. Quindi un profilo molto duttile per il Palermo di Roberto Boscaglia, che piano piano vede il suo organico sempre più completo e pronto per affrontare un campionato ostico come quello di Lega Pro. I rosa vogliono subito rifarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro il Teramo, chissà se il difensore partirà subito dall’inizio, viste le difficoltà che ha registrato la difesa del Palermo contro gli abruzzesi.