Il magnate Nunzio Alfredo D’Angieri confessa a Tuttosport ha parlato della sua volontà di acquistare il Torino e della strategia per riuscirci:

«Ci sono due condizioni imprescindibili, che Cairo voglia vendere e che Appendino mi conceda la possibilità di acquisire lo stadio. Conosco Cairo da molti anni e non voglio interferire nei suoi affari quindi sono pronto ad intavolare una trattativa ma soltanto a fronte di una sua apertura a cedere la società. Se il prezzo sarà congruo potrò intervenire sullo stadio e l’affare potrà andare in porto. Sono della Juve ma sono uno sportivo, mi muovo per realizzare business».