Minuto 76′ di Tottenham-Chelsea, partita valida per la Coppa di Lega inglese. Il Chelsea è avanti 1-0 grazie al gol di Werner e rischiano di prendere il secondo gol. In quel momento dal campo manca Dier: il difensore inglese è in bagno, impellenza fisiologica. Mourinho non ci sta a perdere e allora decide di uscire dal campo e andare negli spogliatoi di persona a “velocizzare” l’azione del suo difensore.

Il centrocampista vedendo lo Special One si mette a correre velocemente in campo mentre si aggiusta i pantaloncini. Alla fine il Tottenham vincerà la gara ai calcia di rigore.