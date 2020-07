Il Palermo neopromosso in Lega Pro sta cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, con l’obiettivo di raggiungere la promozione in Serie B. Secondo quanto riporta “Itasportpress” i rosanero sono alla ricerca di una punta e il duo formato da Castagnini e Sagramola avrebbe pensato al centravanti Simone Magnaghi, attaccante del Pordenone che questa stagione ha giocato in prestito alla Ternana.