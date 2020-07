In Emilia Romagna test covid a tappeto per 70mila lavoratori della Logistica dopo la scoperta dei diversi focolai di contagio in alcune aziende del settore. Lo ha annunciato oggi l’assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di “Skytg24”: “Abbiamo pensato che dopo due focolai bisognasse intervenire con decisione, e quindi promuoveremo una ordinanza che entro il mese di luglio andrà a testare con screening sierologico tutti i lavoratori del settore della logistica, che sono circa 70mila in Emilia-Romagna, ma lo faremo perché deve essere assolutamente circoscritto questo ambito”.