“Ci risiamo. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”, è l’amaro sfogo lanciato pubblicamente da un infermiere dell’ospedale di Cremona, Luca Alini attraverso un post su Facebook in cui si mostra in una foto scattata a fine turno e che è diventata virale online. “Per ora la cosa è limitata, non come a febbraio o marzo o l’inizio di aprile, quando i Covid erano 30 su 30 in reparto più altrettanti ricoverati in altri reparti, quando su 30 pazienti 26 erano ventilati. Ma il Coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere”,