Palermo-Carrarese, Segre: «Segnare qui è indescrivibile. Continuiamo a spingere»

Jacopo Segre ha commentato il 5-0 del Palermo sulla Carrarese ai microfoni ufficiali del club rosanero, raccontando emozioni, gol e sensazioni dopo una prestazione dominante della squadra.

«Sì, assolutamente. È stata una grande partita e una grande emozione» ha dichiarato Segre. «Vincere qui in casa è sempre bellissimo, quindi continuiamo così. Abbiamo fatto un grande lavoro oggi e bisogna spingere. Non abbiamo fatto nulla: è un mattoncino per il nostro percorso, ma complimenti alla squadra».

Il centrocampista ha raccontato la gioia del gol che ha sbloccato il match: «Ogni volta che segno in questo stadio è indescrivibile. Bellissimo, sono contento per il gol e anche per la sponda di Joe. Contento anche per la sua tripletta e per il gol di Antonio. È stata una grande partita ed emozionante. Segnare sotto la Curva Nord è sempre stupendo».

Segre ha già eguagliato i numeri della scorsa stagione e non lo nasconde: «Sì, sono contento. Il mister mi mette sempre nelle condizioni migliori per esprimermi. Ci tenevo a ripagarlo con grandi prestazioni, ma come tutti i miei compagni ogni weekend scendiamo in campo per cercare di vincere e per spingere al massimo. Oggi ci siamo riusciti alla grande e bisogna continuare così. Adesso ci meritiamo un giorno di riposo e poi continuiamo a pedalare».

Un pensiero speciale è andato ai tifosi del Barbera: «Grazie, grazie sempre. Segnare e scendere in campo in questo stadio penso sia un sogno che tutti vorrebbero provare ogni giorno. Grazie a tutta la città e a tutti i tifosi. Continuate a sostenerci perché abbiamo bisogno di voi per spingere ogni partita. Noi lotteremo fino alla fine e suderemo sempre questa maglia».

Infine, lo sguardo alla prossima sfida esterna contro l’Empoli: «Sarà una gara molto difficile, come tutte. La prepareremo e lavoreremo in maniera intensa. Cercheremo di farci trovare pronti sicuramente. Curare ogni minimo dettaglio in settimana è fondamentale, perché il lavoro svolto in settimana poi si rispecchia nel weekend».