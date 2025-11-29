Palermo-Carrarese, Inzaghi: «Questa è la nostra squadra. Ora voglio continuità»

Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo il 5-0 rifilato dal Palermo alla Carrarese, commentando una prestazione convincente che restituisce fiducia e compattezza alla squadra.

«Il Palermo torna alla vittoria, Carrarese battuta 5-0. Siamo contenti, eravamo in difetto, per cui sono contento» ha dichiarato il tecnico. «Anche un po’ dispiaciuto, perché questa è la nostra squadra. Dobbiamo dare continuità, dobbiamo capire che dipende da noi, l’abbiamo dimostrato stasera».

Inzaghi ha sottolineato come già a Chiavari avesse intravisto segnali incoraggianti: «Avevo visto qualche segnale di ripresa a Chiavari, anche se non ero contento per il risultato. Oggi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare tutte le partite. Speriamo, dalla prossima, di dare continuità a questo risultato».

Parole convinte anche sulla prova collettiva: «Stasera hanno fatto tutti bene. È questo che voglio vedere. Loro devono convincersi che sono forti, però la loro forza deve passare dal pressare. Visto che siamo allenati bene, che si allenano bene, devono darci dentro, come hanno fatto stasera dal primo minuto».

Il tecnico ha rimarcato l’importanza dell’intensità: «Le partite si possono vincere o perdere, ma questa è una squadra che ha dimostrato che deve andare forte. Ha le gambe per farlo e deve convincersi di esserlo tutte le partite. Mi auguro che questa sia la ripartenza».

Inzaghi ha poi guardato alla sfida contro l’Empoli: «Loro vengono da tre vittorie, però godiamoci questi due giorni, perché erano state settimane complicate. Sono molto contento di aver regalato una serata così ai nostri tifosi e alla nostra dirigenza, che con me è straordinaria. Vorrei ripagare tutto questo affetto e mi auguro di farlo tutte le domeniche e i sabati in questo modo».