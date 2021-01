Il Palermo continua la propria marcia di avvicinamento alla sfida contro la Virtus Francavilla, ultima del girone di andata ed in programma domenica 17 gennaio alle 12.30. I rosa, come si evince dalle esercitazioni tattiche eseguite questa mattina, domenica si dovrebbero schierare ancora con il 4-3-3, modulo scelto nelle ultime giornate da Boscaglia, ma permane qualche dubbio sugli uomini da mandare in campo dall’inizio.

Oggi la squadra ha lavorato al “Pasqualino” di Carini, provando, in particolare, delle situazioni offensive con tre terzetti ad alaternarsi. I tre attaccanti, opposti alla linea difensiva, sono stati prima Valente e Santana ai lati di Lucca; successivamente l’ex Carrarese è stato schierato con Kanoute e Saraniti ed infine tre “piccoletti” con Floriano e Silipo sugli esterni a supporto di Rauti provato da punta centrale.





Dalle indicazioni sembra esserci ancora il ballottaggio in avanti tra Lucca e Saraniti. Con quest’ultimo che, come accaduto contro la Vibonese, potrebbe partire dalla panchina contro una sua ex squadra.

La difesa, a meno di clamorose sorprese, sarà ancora quella composta dalla coppia Somma-Lancini al centro, a destra Accardi e a sinistra Crivello. La mediana dovrebbe vedere Palazzi, questa volta dall’inizio, con Luperini e Odje ai suoi fianchi.

In avanti, detto del ballottaggio Saraniti-Lucca, toccherà ancora a Valente sulla sinistra e Kanoute sul lato opposto, ma non è da escludere che Rauti, decisivo contro la Cavese, possa scalare delle posizioni e scalzare l’ex Catanzaro.