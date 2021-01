Domenica alle ore 12.30 il Palermo sarà impegnato al “Renzo Barbera” contro la Virtus Francavilla per la prima gara casalinga del 2021. Andiamo “alla scoperta…” del prossimo avversario dei rosanero.

STORIA – La Virtus Francavilla Calcio nasce nel 2014 dalla fusione delle due realtà calcistiche cittadine in quel di Francavilla Fontana, ovvero la G.S.D. Virtus Francavilla (nata nel 2011 e voluta fortemente dal presidente Antonio Magrì) e l’A.S.D. Francavilla Calcio (storica società fondata nel 1946). Fa il suo esordio nel calcio professionistico nel 2015-16 conquistando la promozione dalla D alla Lega Pro. Nel Palmares della Vistur Francavilla infatti, oltre al titolo appena citato, ovvero un campionato dilettantistico vinto, figura anche una Coppa Italia dilettanti conquistato nella stagione calcistica 2014-15.





PRECEDENTI PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA – Nella loro storia rosanero e biancazzurri si sono incontrati una sola volta. Correva la stagione 2017/18 quando le due compagini si affrontarono in Coppa Italia al Renzo Barbera. In quell’occasione i padroni di casa si sono imposti per 5-0, grazie alla tripletta di Trajkovski e ai gol di Aleesami e Murawski.

STATISTICHE E CURIOSITA’ – Non è uno dei suoi migliori campionati, quello svolto dalla Virtus Francavilla in questa stagione. La squadra pugliese infatti, staziona al 12° posto con 19 punti. Sono state soltanto 4 le volte in cui ha portato a casa una vittoria lontano dalle mura amiche, collezionando per il resto 6 pareggi e 6 sconfitte. Gli altri 3 successi stagionali sono arrivati in casa.

ALLENATORE – Ad allenare la squadra di Francavilla Fontana è Bruno Trocini classe ’74 nato a Cosenza. Il tecnico, alla sua seconda esperienza su una panchina, è alla guida dei biancocelesti dal novembre 2018. Prima ha allenato soltanto il Rende per ben 5 stagioni. Il modulo prediletto e utilizzato durante tutto l’arco del girone d’andata è il 3-5-2 con la coppia Ekuban-Perez, il più delle volte a guidare l’attacco. Perez però nella giornata di ieri è stato ceduto all’Arezzo, dunque Trocini dovrà valutare nuove soluzioni.