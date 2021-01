Intervenuto ai microfoni di “Radio Bari”, Di Cesare, capitano dei biancorossi, si è espresso così:

«Il primo posto? No, non è un’impresa impossibile. La Ternana sta facendo un campionato straordinario: otto punti sono tanti, ma ci sono tante partite da affrontare. Non dobbiamo pensare a nessuno, sono convinto che ce la possiamo fare.





Dobbiamo essere positivi. Stiamo bene, abbiamo creato tante occasioni da gol con la Turris che è una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo dare ancora di più. Auteri? E’ una persona che stimo: ti dice le cose in faccia, per me è una qualità importante. Tre anni fa ho fatto una scelta e sapevo che non sarebbe stata semplice: non ci può sempre andare male, conosco un solo metodo ed è il lavoro, io ci credo tanto».