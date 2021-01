Lo stadio “Angelo Massimino” torna ad ospitare le gare casalinghe del Catania.

Stando a quanto riferito da “Lasicilia.it”, la società etnea ha avuto l’ok della Lega Pro per lasciare lo stadio “Angelino Nobile” di Lentini e tornare nel proprio impianto dopo il via libera della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.





Il match tra il Catania il Foggia, valido per il campionato di serie C girone C e in programma domenica alle ore 15, si disputerà quindi allo stadio “Angelo Massimino di Catania”.