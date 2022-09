Davide Bettella è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera”.

Ecco alcune parole rilasciate dal difensore rosanero:

«Ho passato una stagione a Monza in cui abbiamo ottenuto la promozione ma anche a causa degli infortuni non ho giocato molto. Il mio impegno è sempre stato massimo ma ovviamente volevo giocare di più. L’obiettivo era andare in Serie A e quindi sono rimasto comunque contento di come è andata. Ora sto bene fisicamente, mi sono ripreso al massimo e non vedo l’ora di seguire quello che ci dice il mister per ambire a qualcosa di grande. A Monza sono arrivati tanti giocatori perché l’obiettivo era quello di andare in Serie A e quindi la squadra è cambiata molto nel giro di due anni. La pressione di Berlusconi e Galliani si sentiva e ovviamente anche la pressione mediatica. Non è facile arrivare in tanti in un nuovo club e giocare subito bene come si vorrebbe. Adesso a Palermo parlando del mio ruolo, devo riabituarmi a rifare la difesa a quattro, adattarmi ai nuovi movimenti difensivi che chiede il mister».