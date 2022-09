Davide Bettella è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera”.

Ecco alcune parole rilasciate dal difensore rosanero:

«Tanti stranieri anche nei campionati primavera? In Italia il talento e i giocatori ci sono, io ho passato sulla mia pelle la sensazione di giocare bene e essere condannato al primo sbaglio e quindi messo da parte. Siamo un po indietro da questo punto di vista rispetto ad altri nazioni. Bisogna avere il coraggio di far sbagliare i giovani perché solo cosi migliorano. Ovviamente poi sta al ragazzo non sbagliare più e rimettersi nei giusti binari. Bisogna credere di più nel talento. Campionato di B? Ho vissuto tutto in Serie B, il primo anno playoff, poi playout, poi la promozione in A. La differenza in Serie B la fa il gruppo, se sai che al tuo fianco hai compagni che danno tutto per gli altri allora si possono ottenere grandi cose. Noi siamo forti, siamo un gruppo vivo, allegro che anche nelle difficoltà esce a testa alta. Noi dobbiamo solo seguire le idee del mister, essere compatti e affrontare partita dopo partita. Altrimenti non si va da nessuna parte, a Pescara il gruppo non era unito e si è visto perché non abbiamo fatto la differenza. Il segreto è sempre il gruppo, e qui il gruppo è bello. Ruolo? Come posizione non ho preferenze, mi va bene sia centro destra che centro sinistra».