Davide Bettella è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera”.

Ecco alcune parole rilasciate dal difensore rosanero:

«Esordio al Barbera? Io due giorni prima della partita ero venuto a fare la presentazione e al solo pensiero di entrare in campo avevo i brividi. Uno stadio che ti può trasportare con tanta energia. I palermitani sono dei tifosi non tutti hanno ed è una forza in più per affrontare tutte le partite. Avere una tifoseria del genere è qualcosa di raro e dobbiamo trasformare il Barbera nel nostro fortino dove non deve vincere nessuno e in trasferta dobbiamo darci forza con i tifosi che vengono a sostenerci».