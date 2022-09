Davide Bettella è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera”.

Ecco alcune parole rilasciate dal difensore rosanero:

«Come ti sei inserito? Ho incontrato bravissime persone che mi hanno accolto subito, sono persone di valore e con i giusti input che ci da il mister potremo toglierci grandi soddisfazioni. Dovremo limare alcune cose che non sono andate bene ma dobbiamo seguire il mister. Manca ancora quella compattezza di squadra che dovremo trovare allenamento dopo allenamento. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, io compreso perché mi sono fatto espellere e non posso permettermi un errore del genere, anche perché salterò un big match come quello contro il Genoa. La testa mia è a Frosinone dove potrò rientrare e riscattarmi».