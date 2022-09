Davide Bettella è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera”.

Ecco alcune parole rilasciate dal difensore rosanero:

«Come è nata la trattativa? Io ero in vacanza e mi è esploso il telefono con le chiamate di Rinaudo. Sono rimasto molto colpito perché Palermo è una piazza molto importante e ambiziosa, come dimostra l’arrivo del City Group. Nessuna piazza di Serie B ha una rilevanza come quella del Palermo e per me era un orgoglio poter giocare per i rosanero e ho dato subito il mio si al mio procuratore e alla società».