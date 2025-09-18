Palermo-Bari, un minuto di silenzio per ricordare Matteo Franzoso

Venerdì sera, prima del fischio d’inizio della sfida tra il Palermo di Pippo Inzaghi e il Bari, in programma alle 21 al “Renzo Barbera”, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso.

Il giovane sciatore azzurro è scomparso nei giorni scorsi in seguito a un tragico incidente in Cile. Come disposto dal presidente del CONI e dal presidente della FIGC, la commemorazione avverrà in tutte le gare della 4ª giornata del campionato di Serie BKT e in quelle della 2ª giornata del campionato Primavera 2.