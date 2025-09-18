Bereszyński-Palermo. C’è anche l’indizio social?

Bartosz Bereszyński è atteso in città per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Come riportato stamattina dal Giornale di Sicilia, l’ex difensore della Sampdoria ha ricevuto il via libera definitivo da Manchester e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione.

Palermo, colpo in difesa: arriva Bereszynski

Il laterale polacco ha pubblicato nelle ultime ore una storia Instagram dall’aereo, alimentando l’attesa dei tifosi rosanero. Un viaggio che potrebbe coincidere con quello verso il capoluogo siciliano per iniziare la sua nuova avventura in rosanero.

L’operazione chiude di fatto la ricerca di un rinforzo in difesa dopo l’addio di Magnani. Per Osti si tratta di un colpo mirato, frutto anche della conoscenza diretta con Bereszyński maturata negli anni comuni alla Samp.