Palermo-Bari, tifosi biancorossi furiosi sui social: «Mai successo in Italia, favoritismo per i rosanero»

La decisione di aprire l’anello superiore del settore ospiti ai tifosi del Palermo per il big match contro il Bari ha acceso il dibattito sui social. Numerosi sostenitori biancorossi hanno manifestato la propria rabbia, accusando la scelta di rappresentare un “favore” nei confronti dei rosanero.

Palermo-Bari, aperta la vendita dei biglietti per l’anello superiore del settore ospiti

Nelle pagine e nei gruppi dedicati ai tifosi del Bari, il tono dei commenti è stato acceso. «Se questa notizia fosse vera, allora sì che si dovrebbe ribellare la società del Bari e tutte le altre società italiane, perché non è mai successo in Italia che si vendano ai tifosi di casa i biglietti del settore ospiti. Ripeto, non è mai successo in nessuno stadio con nessuna società italiana», scrive un sostenitore, raccogliendo centinaia di reazioni.

La contestazione è diretta: per i baresi questa scelta andrebbe a favorire il Palermo, che già può contare su oltre 30mila presenze annunciate al “Barbera”. «Fatevi sentire, perché sarebbe lo schifo più totale», aggiunge un altro commento, con l’immancabile attacco anche alle istituzioni calcistiche: «Altro che Gravina che pensa alla pirateria…».

Un clima di tensione, dunque, che accompagna la vigilia della sfida tra Palermo e Bari. Da un lato l’entusiasmo rosanero, pronto a spingere la squadra verso la vetta della classifica, dall’altro la rabbia di una tifoseria che si sente penalizzata