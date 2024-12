Il Palermo vince al Barbera e torna ai tre punti dopo le tre sconfitte consecutive rimediate. Fondamentale la zampata di Le Douaron che insacca in rete l’occasione che sblocca e decide la gara. I tifosi rosanero, come si apprende da un post pubblicato sul sito ufficiale del club, hanno comunque votato Matteo Brunori come “Player of the match”. Di seguito il post del club:

Continue Reading