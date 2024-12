Man. City, Guardiola: «Mercato? Puntiamo su giocatori utili per i prossimi cinque anni»

Pep Guardiola vuole Pogba per il suo City - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Continua il momento di crisi in casa Manchester City. Nell’ultima di campionato i citizens si sono fatti rimontare dall’Everton, portando a casa un deludente pareggio per 1-1. Al termine della sfida, il tecnico Pep Guardiola ha commentato la sfida ma ha anche fatto il punto della situazione in vista del mercato:

«La sessione invernale non è facile, ma anche i giocatori sanno che dobbiamo prendere nuovi calciatori – ha ammesso il manager spagnolo -. Abbiamo molti infortunati, e questo è un problema. Puntiamo a prendere calciatori utili per i prossimi quattro o cinque anni, dobbiamo vedere. A volte non è facile, ma dobbiamo provarci. Parlerò con il club e il club deciderà».