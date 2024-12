As: “La Commissione indipendente che ha giudicato il Manchester City annuncerà sentenza nel gennaio 2025”

AS, quotidiano spagnolo, attraverso X rilancia la notizia che fa seguito a una singolare “teoria del complotto” che rimbalza dall’Inghilterra e che riguarda da vicino le sorti del Manchester City di proprietà del CFG. La Premier League, ad inizio dicembre, ha aumentato le presunte infrazioni al regolamento finanziario commesse dai Citizens tra il 2009 e oggi ravvisando 130 presunte irregolarità. In Inghilterra molti parlerebbero, appunto, di questa “teoria del complotto” tale per cui i citizien starebbero addirittura perdendo volontariamente per non qualificarsi alle coppe europee pur di non subire una pesante squalifica che affosserebbe la squadra di Guardiola.

“La Commissione indipendente che ha giudicato il Manchester City annuncerà la sua sentenza nel gennaio 2025. Le conseguenze potrebbero essere fatali: multe, retrocessioni, espulsione dalla Premier e perfino il ritiro dei titoli”- questo è ciò che si apprende su X da “As”. Di seguito il post:

