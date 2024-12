Crisi City, Guardiola: «Abbiamo molti problemi, ma cerchiamo di ribaltarli. A gennaio servono acquisti»

Il Manchester City continua a deludere. Gli uomini di Guardiola hanno pareggiato 1 a 1 contro l’Everton in occasione del match del boxing day, iniziato alle 13:30. Il tecnico spagnolo, reduce da diversi risultati negativi, ha rilasciato le seguenti parole:

«Il risultato non è brillante ma la prestazione è stata buona, almeno fino al rigore. Abbiamo bisogno di vincere le partite per rientrare nel ritmo. Dobbiamo pensare alla prossima. Non possiamo guardare troppo avanti, ma cercheremo di farlo. Mi piace essere qui. Amo il club, la gerarchia, le persone, la vita a Manchester e molte altre cose. Ora più che mai. Abbiamo molti problemi, ma cerchiamo di ribaltarli, questo è l’obiettivo. A gennaio dobbiamo aggiungere giocatori, assolutamente. Abbiamo difficoltà soprattutto in difesa e a centrocampo. Penso che dobbiamo farlo, ma non so se succederà. La finestra di trasferimenti in inverno non è facile»