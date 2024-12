Mancini: «Soddisfatto della mia esperienza in Arabia. Basta diffondere certe voci»

Negli ultimi giorni si sta discutendo molto di Roberto Mancini, svincolato dopo aver interrotto il rapporto con l’Arabia Saudita. L’ex CT della Nazionale aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo addio con la Nazionale, tumultuoso per alcune incomprensioni con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Il tecnico ha voluto pubblicare un tweet sul proprio profilo X per fare chiarezza:

“La nazionale saudita ha partecipato alla Coppa del Mondo 6 volte, ha raggiunto la finale della Coppa d’Asia 6 volte e ha vinto la Coppa d’Asia 3 volte. Alcuni mezzi di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulle loro squadre e smettere di diffondere voci su di me e sulla nazionale saudita. Vorrei dire questo per l’ultima volta: durante la mia carriera non c’è mai stato alcun tipo di interferenza nella selezione dei giocatori e sono soddisfatto della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita”, le parole espresse dall’ex ct della Nazionale Italiana sul proprio profilo X ufficiale.

The Saudi national team participated in the World Cup 6 times, reached the Asian Cup final 6 times, and won the Asian Cup 3 times. Some media outlets should focus on their teams and stop spreading rumors about me and the Saudi national team. ⬇️

— Roberto Mancini (@robymancio) December 26, 2024