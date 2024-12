Calciomercato Palermo: nel mirino i giovani Conti e Mancini del Gubbio

Le giovani promesse del Gubbio attirano l’attenzione dei grandi club. Secondo quanto riportato da TuttoC, Sassuolo, Bologna e Palermo avrebbero già iniziato a muoversi per assicurarsi due dei talenti più promettenti provenienti dal settore giovanile della squadra umbra: Valerio Conti e Riccardo Mancini.

Conti, centrocampista classe 2006, ha già mostrato grande maturità e capacità tecniche non comuni per la sua età, tanto da guadagnarsi l’esordio in prima squadra. Dall’altro lato, Mancini, attaccante classe 2007, si è distinto per la sua rapidità e il senso del gol, attirando su di sé l’interesse di club importanti nonostante la giovanissima età. Entrambi i giocatori rappresentano un segnale tangibile della qualità del lavoro svolto dal vivaio del Gubbio.

Le squadre interessate stanno valutando i prossimi passi, consapevoli che assicurarsi i due giovani potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. In particolare, Sassuolo e Bologna, noti per il loro impegno nello sviluppo di giovani talenti, potrebbero essere destinazioni ideali per favorire la crescita dei due calciatori. Anche il Palermo, ambizioso protagonista in Serie B, potrebbe rappresentare una piazza importante per il loro sviluppo.