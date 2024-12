Vogliamo Berardi SUBITO: Carnevali costretto a sedersi al tavolo | Offerta gigantesca dalla Serie A

Domenico Berardi è in procinto di lasciare il Sassuolo: dopo essersi ristabilito dall’infortunio, a gennaio è pronto a tornare in Serie A in una big.

Che la Serie B fosse una categoria inferiore alle qualità di Domenico Berardi era abbastanza evidente a tutti sin dal giorno della retrocessione del Sassuolo. Appena il talento di Cariati Marina si è ristabilito dall’infortunio al tendine d’Achille ed è tornato con regolarità in campo, si è subito capito quanto la sua classe fosse in grado di fare la differenza in cadetteria.

Il suo contributo in fase offensiva, in termini di reti realizzate e – dettaglio tutt’altro che secondario – di assist forniti ai compagni di squadra, è stato estremamente prezioso, tanto che i neroverdi si trovano in una posizione di classifica che consente già loro di sognare la promozione in A al termine della stagione corrente.

Tuttavia, a partire dal mese di gennaio, potrebbero ritrovarsi costretti a rinunciare all’apporto del loro fuoriclasse. Pare che il tempo di Berardi in Emilia-Romagna sia ormai scaduto e, dopo anni di valzer di mercato, sia giunto il momento di vederlo esprimersi con indosso la casacca di una big.

L’offerta gigantesca che sta per essere recapitata sul tavolo della dirigenza del Sassuolo obbliga Carnevali a valutarla nel dettaglio e a prenderla in seria considerazione. D’altro canto, in vista di un ritorno in Serie A, ai neroverdi potrebbe fare estremamente comodo un’iniezione di liquidità per allestire una rosa competitiva e in grado di garantire la permanenza nel massimo torneo nazionale.

Offerta irrinunciabile per il Sassuolo: Berardi pronto al trasferimento a gennaio

Non farà i salti di gioia Fabio Grosso, tecnico degli emiliani, il quale punta moltissimo sulle qualità del suo fuoriclasse per raggiungere il traguardo promozione il prima possibile. Tuttavia, le esigenze tattiche talvolta non viaggiano di pari passo con quelle societarie e, inevitabilmente, si finisce di fronte a un bivio che induce al compromesso.

Al tempo stesso, Domenico Berardi è consapevole di come questo potrebbe essere l’ultimo treno disponibile per tentare il salto in un grande club. Di conseguenza, pur essendo estremamente riconoscente al Sassuolo per quanto gli ha dato in tutti questi anni, non direbbe mai di “no” a un trasferimento in una big.

Domenico Berardi verso una big a gennaio: ecco dove potrebbe giocare

L’interesse nei suoi confronti da parte di squadre blasonate non è un mistero. Sulle sue tracce ci sono sicuramente la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Paulo Fonseca, entrambi bisognosi di gol e di maggior incisività negli ultimi 20-30 metri di campo.

Attenzione poi all’Atalanta: Gian Piero Gasperini è innamorato calcisticamente del giocatore e potrebbe chiederlo come rinforzo invernale per tentare l’assalto allo scudetto.