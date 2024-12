Pedullà: “Lapadula nel mirino di due club di B’

Il noto giornalista Alfredo Pedullà, tramite il proprio canale YouTube, ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato del Cagliari. Tra i punti principali, spicca l’interesse del club sardo per Elia Caprile, portiere attualmente legato al Napoli. “Vi ho raccontato nei giorni scorsi, un po’ a sorpresa, della necessità di Caprile di trasferirsi al Cagliari, che sta spingendo per averlo”, ha affermato Pedullà.

In caso di arrivo di Caprile, il Cagliari dovrà valutare altre opzioni per il reparto portieri, con Simone Scuffet tra i possibili candidati, anche se non è escluso che quest’ultimo possa accasarsi altrove.

Non solo portieri: Pedullà ha sottolineato anche la situazione di Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, che potrebbe lasciare la squadra. “Lapadula è nel mirino di due-tre club di Serie B“, ha rivelato il giornalista, aprendo a possibili scenari di mercato nelle prossime settimane.