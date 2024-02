Palermo-Bari, Corini: «Tutto è ancora aperto. Dobbiamo vincere ogni partita»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Palermo e Bari.

Ecco le sue parole:

«Persi troppi punti!? Dipende da come la si valuta. Dopo Natale c’è stata continuità anche se abbiamo perso terreno e punti. Il campionato è equilibrato ma anche per gli altri è complicato. Bisogna restare attaccati e portare il massimo possibile da ogni gara perché può capitare anche ad altri di perdere dei punti. Secondo posto ancora da raggiungere? Vogliamo lottare e fare il meglio. Per ora tutto è aperto il Parma ha preso distanza dalle altre e in tante siamo raccolte in pochi punti. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita. Penso che ogni partita dobbiamo fare il meglio possibile ma ambiamo a vincerle tutte. Dobbiamo essere equilibrati quando perdiamo e quando vinciamo. Pensiamo a vincere la prossima. C’è ambizione e voglia di fare cose importanti».