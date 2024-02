A poco più di due ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale calciomercato, la trattativa tra Palermo e Frosinone per Giuseppe Caso è ancora aperta. I contatti tra le parti sono ancora in corso.

Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione il calciatore non sarebbe convinto di scendere di categoria. Per questa ragione potrebbe restare ancora in gialloblù.