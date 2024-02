Palermo-Bari, Corini: «Diakité sostituto di Mateju. Ranocchia è un titolare»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Palermo e Bari.

«Dove Diakité può essere più efficace? È stato acquistato per sostituire Mateju, ma sappiamo che può giocare anche centrale. Ranocchia? La sua titolarità è stata scelta due allenamenti prima della gara. Ha fatto bene e ha consolidato con il lavoro. Sta bene e ha qualità, sicuramente è un titolare come tutti e per domani ha possibilità di partite dall’inizio».

«Di Mariano confermato? Penso anche sia importante anche dare conferma di quello che dici. Io valuto tante cose, spesso mi avete chiesto come ottimizzare le nostre risorse in fase difensiva ed era importante come tamponare contro il Catanzaro dove abbiamo fatto bene anche in fase di non possesso, per sostenere queste cose ho bisogno di diverse caratteristiche. Di Mariano in fase di raccordo può fare bene. Gli ultimi 20’ di Catanzaro stava succede qualcosa di importante ma non siamo riusciti a vincere la partita».