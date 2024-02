Palermo-Bari, Corini: «Prestazione di livello. Clean-sheet? All’annullamento del gol ho esultato»

Intervenuto in conferenza stampa Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole:

«È stata prestazione di livello contro una squadra che ha creato difficoltà. È stato importante anche Matteo che ha salvato un gol. Mentalità condivisone e consapevolezza. Quando fai vedere determinate cose ti assumi delle responsabilità. Sarà importante prepararsi al meglio per la gara contro la Feralpisalò. Penso che uno spirito che si è consolidato ed è facile vederlo quando lo vinci. Oggi Brunori ha lottato e fatto battaglia è come se avesse fatto due gol questa sera. Quanto è importante non aver subito gol? Importa anche sull’annullamento ho esultato. Abbiamo una squadra che anche dai cambi può dare energia e con la palla a terra sa giocare»