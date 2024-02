Palermo-Bari, Corini: «È fondamentale andare a fare bene contro la Feralpisalò»

Intervenuto in conferenza stampa Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole:

«Di Mariano assist? Sono contento per lui. Stava poco bene all’inizio. La partite precedente è partito bene oggi è entrato a gara in corso. Di Mariano ha le qualità per aiutare. A me piace la squadra che martella ed è aggressiva. Filippo e Diakité alzano il livello della squadra, anche Traoré è qualitativo. Siamo cresciuti e abbiamo bisogno di autostima. È fondamentale andare a fare bene contro la Feralpisalò. Abbiamo fatto un inizio di campionato importante. Abbiamo un percorso o importante fuori e in casa eravamo stati deficitari. Penso che il campionato è difficile. Siamo stati forse l’unica a dire che volevamo competere. Cerchiamo di stare dentro il campionato».