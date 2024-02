Palermo-Bari, Ranocchia: «Emozionante segnare sotto la curva, spero di fare altri gol»

Filippo Ranocchia ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Bari.

Ecco le sue parole:

«Gol importante sicuramente. Lo dedico alla mia fidanzata che era qui e ai miei genitori. Non so se è il più bello della carriera. Emozione bellissima, sotto la Curva ed è stato bellissimo. Spero di farne molti altri. Siamo entrati in campo determinati e nel primo tempo abbiamo cercato il gol in tutti i modi. Siamo riusciti ad essere solidi, continuando così sarà difficile per gli avversari. Applausi da tutti? Come il gol è stato emozionante. Ci tenevo a presentarmi al meglio e spero di averlo detto bene».