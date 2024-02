Palermo-Bari, Marino: «Rigore non concesso poteva cambiare la partita»

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” Pasquale Marino ha rilasciato le seguenti parole:

«Quando si perde 3-0 il clima non è dei migliori. Dopo un primo tempo combattuto e di sofferenza abbiamo preso gol alla fine. Avevamo fatto un buon inizio ripresa, cercato di rimediare. Ci dispiace anche perché gli episodi non sono stati a nostro favore. Se rivediamo un attimino l’azione del rigore non concesso, poteva cambiare la partita, quando si perde 3-0 parlare di episodi non è una scusa, dico soltanto che la squadra ha lottato. Sono arrabbiato. Non è possibile subire gol del genere su calci piazzato. Sconfitta incide sul mio futuro? Posso parlare della partita in questo momento».