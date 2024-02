Palermo-Bari, Corini: «Ranocchia-Diakité? Abbiamo preso gioventù matura»

Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole a “Sky Sport” al termine della gara vinta contro il Bari:

«Ranocchia? Abbiamo messo gioventù matura, ragazzi che hanno gia esperienza per la categoria, due giovani di grande qualità. Abbiamo consolidato il percorso fatto in questo anno e mezzo e la squadra si sta definendo, restiamo concentrati perché la prossima partita contro una squadra in un grande momento, festeggiamo questi 10-15 minuti ma l’allenatore ha già la testa alla prossima gara».