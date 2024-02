Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole a “Sky Sport” al termine della gara vinta contro il Bari:

«Il centrocampo è fondamentale in una squadra, la lettura è contuinua. Il calcio d’oggi va verso la copertura degli spazi. La squadra sta prendendo consapevolezza. Clean-sheet e salvataggi Brunori? Quando Brunori è uscito io l’ho abbracciato dicendole “guarda che per me stasera hai fatto due gol”. Lui ha sorriso».