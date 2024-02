Palermo-Bari, Corini: «Partita fatta bene. Siamo una squadra di serie A»

Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole a “Sky Sport” al termine della gara vinta contro il Bari:

«La partita è stata fatta bene, grande attenzione, voglia di giocare, buon possesso palla. Il Bari ha fatto la sua partita. La crescita è costante e la mentalità che stiamo cercando, la continuità di prestazione definisce sempre il percorso che vuole fare una squadra. Il risultato crea autostima e in questo momento è importante. Perché nessuna squadra di A ha cercato Segre? Perché il Palermo è una squadra di serie A, Jacopo gioca in una piazza straordinario e quando gioca così bene vuol dire che è in un grande club. Questo definisce quello che questa squadra diventerà e spero possa arrivarci con il mio contributo».