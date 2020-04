L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Palermo Today”, a Bonagia la polizia ha trovato delle bancarelle abusive per vendere frutta e verdura. I prodotti ortofrutticoli come previsto da ordinanza comunale, circa 1600 chili di frutta e verdura sono stati sequestrati e buttati nei rifiuti per via di una possibile contaminazione di Covid 19. Mentre i due venditori che erano padre e figlio, sono stati denunciati.