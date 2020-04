L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma molto probabilmente il 4 maggio finirà il lockdown. Secondo quanto riporta “Palermo Today”, a Palazzo delle Aquile si pensa di riaprire ville e giardini, almeno per i bambini con un accompagnatore. In più questo permetterebbe ai runner di riprendere a correre nei parchi cittadini. Di seguito le zone designate:

1^ circoscrizione – Villa Giulia, Parco della Salute e Villa Garibaldi;

2^ circoscrizione – Villa Bennici e Centro Padrenostro;

3^ circoscrizione – Villetta di via della Giraffa;

4^ circoscrizione – Villetta di via Pitrè;

5^ circoscrizione – Zisa, Parco Uditore e area Centro Diurno Borgo Nuovo;

6^ circoscrizione – Villa Benvenuto Cellini, Città dei Ragazzi e Villa Niscemi;

7^ circoscrizione – Parrocchia San Filippo Neri;

8^ circoscrizione – Villa Trabia, Giardino Inglese, roseto di via Campania e via Campolo.“