L’emergenza Coronavirus sembra sulla via del tramonto in Cina, ma il dipartimento di sanità pubblica di Hong Kong ha pubblicato dei dati alquanto allarmanti. Infatti sarebbero almeno 4 volte di più i contagiati della prima ondata di Coronavirus in Cina rispetto ai numeri dichiarati. Sempre secondo questi dati i contagiati sarebbero stati 232 mila invece che 55 mila.